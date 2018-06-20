Ve sandıkta ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kimseye hakkımızı yedireceğiz. Biz sandıklara sahip çıkarak, demokrasinin arkasında olacağız" dedi.

Şanlıtürk, 24 Haziran seçimlerinin ilklerin seçimi olduğunu, Ülkenin 95 yıllık siyasi hayatında şu ana kadar Parlamenter sistem ile yönetildiğini, fakat 16 Nisan Referandumunda ise bir sistem değişikliğine gidildiğini anımsatarak, 24 Haziran seçimlerinin bu sistem değişikliğinin temelini oluşturacağı için bu bilinçle seçimlere hazırlandıklarını ifade etti.

Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Şanlıtürk, 16 yıldır Ülkeye hizmet eden bir parti olarak hasat zamanının geldiğini söyledi.

Şanlıtürk, ’’Şu ana kadar seçim çalışmalarımız, seçim Koordinasyon merkezimizin planladığı gibi devam ediyor. Ve biz seçmenimizin karşısına 16 yıllık karnemiz ile çıkıyoruz. 16 Yıldır yapmış olduğumuz ekimin ve emeğin karşılığını istemeye gidiyoruz. Artık hasat zamanıdır diyoruz ve biz 16 yıldır sizlere hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Eğer hizmetlerimizden memnun iseniz önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında yine sizin hizmetkarlığınızda bu göreve talibiz diyoruz. Bu da gerek köylerde, gerekse kent merkezlerinde büyük teveccüh ve coşku ile karşılık buluyor.’’ dedi.

Sandık güvenliğinin önemine de değinen Şanlıtürk, Sandıkları korumak, her sandıkta bir görevli bulundurmak ta sahadaki çalışma kadar bizim için önemlidir diyerek, ’’Müşahitlerimiz, sandık başkanlarımız ve bina sorumlularımız ile sandığımıza sahip çıkacağız. Çünkü biz biliyoruz ki sandık namustur. Ve sandıkta ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kimseye hakkımızı yedireceğiz. Bizim en önemli üzerinde durduğumuz nokta sandık güvenliğidir ve sandığı da namus olarak görüyoruz. Sandığımıza kimseyi dokundurmayacağız, kimsenin hakkının gasp edilmesine de göz yummayacağız. Bu noktada sandık kurulu üyelerimizle, müşahitlerimizle, okul ve kat sorumlularımızla bu göreve şimdiden hazırız. Eğitimlerimiz tamamlamış, yerler tespit edilmiş ve hazır bir nefer gibi 24 Haziran seçim gününü bekliyoruz.’’ şeklinde konuştu.