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24 Kasım 2017 11:42

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Vural, Öğretmenler Gününü kutladı

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Ruıfat Vural, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle mesaj yayınlayarak, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Vural, Öğretmenler Gününü kutladı

24 Kasım 2017 11:42


Başkan Vural mesajında, ‘’Millet mekteplerinin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanın verildiği gün olan 24 Kasım’ı, Öğretmenler Günü olarak hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Türkiye iyi yetişmiş, genç ve dinamik nüfusuyla eğitimden-sağlığa, adaletten-emniyete büyük başarılara imza atıyor, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Hiç şüphesiz, milletçe elde ettiğimiz bu başarıda, kat ettiğimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize aittir. İnanıyorum ki, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere ilgisiz kalmayan öğretmenlerimiz sayesinde bu ülkenin geleceği çok daha aydınlık olacaktır.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında “başöğretmen” sıfatını alması vesilesiyle, her yıl Öğretmenler Günü olarak kutladığımız 24 Kasım gününün tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyor, başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum"dedi.




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