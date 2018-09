AK Parti İl Başkanlığından Çıldır'a ziyaret

Göreve yeni atanan AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Çıldır ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililer ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle tanıştı.

İl Başkanı Aydın'ı Çıldır İlçe teşkilatında İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer karşıladı.

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar teşkilat olarak bir bütün içinde çalışmamız başarıyı getirmiş. Kişilere takılmadan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürüdük. Yunus Baydar'la birlikte göreve geldik Yusuf Demirci ve Mutlu Şanlıtürk'le göreve devam ettik ve bugünde Hakan Aydın'la teşkilatımızın bizlere vereceği görevleri yerine getirmek için teşkilat olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Çalışmalarımızda sandık başkanlarımızdan bina sorumlularımıza, Kadın kollarımızdan mahalle temsilcilerine, Gençlik kollarımızdan köy temsilcilerimize kadar partimizin her kademesi öz verili bir çalışma yürütmüştür. Üye sayımızı yüzde yüz oranında arttırdık. Girmiş olduğumuz her seçimden oy arttırarak partimizi Çıldır´da birinci parti yaptık. Tüm teşkilat mensuplarımıza ve partili gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum. Kişilerin bizler hakkında zikrettiği olur olmaz sözlere ve dedikodulara hiç bir zaman takılmadık. Onlar kendi hüsranlarında boğulurken biz bize düşen sorumluluğu her daim yerine getirme çabası içerisinde olduk olmayada devam edeceğiz" dedi.

İl Başkanı Hakan Aydın'da, "Bu davanın bir neferi olarak her zaman parti içerisinde görevimizi lakıyla yerine getirme çabası içerisinde olduk. Kimi gün ön saflarda bize verilen görevi ifa ettik. Kimi gün arka saflarda partimizin yanında olduk. İlk ziyaretimizi Çıldır İlçemize gerçekleştirdik. Çıldır İlçe teşkilatının elde ettiği başarılar ortadadır. İstatistiklere bakıldığında durum apaçık ortadadır. Çok muazzam bir yükseliş karşımızda duruyor. Yaklaşan yerel seçimlerde bu başarının daha da iyi olacağı inancındayım. Toplulukların olduğu her yerde dedikodu ve mesnetsiz söylemler çıkmaktadır. Bizlerde bu söylemlere itibar etmediğimiz gibi bunları bastırmakta bizim görevimizdir. Çıldır İlçe Başkanımız Ahmet Rıfat Vural'ı ve teşkilatı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bir bütün içerisinde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'nu da makamında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve İl teşkilatı daha sonra Çıldır Gölü Kenarında yemek programına katıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.