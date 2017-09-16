AK Parti Posof ilçe kongresi yapıldı

Tek aday olarak gösterilen Songül Öner yeniden başkanlığa seçildi.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar konuşmasında Posof un kalkınması için daha iyi çalışılması gerektiğini belirterek kongrenin hayırlı olmasını diledi. AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar ise Posof’un AK Parti konusunda il birincisi olduğunu ve en fazla oyun da Posof’tan alındığını belirterek Posof a teşekkürlerini ilettikten sonra Posof için yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.

İlçe Başkanı muhasebeci Songül Öner yönetim kurulu raporlarını sunduktan sonra seçime geçildi. Ankara tarafından da önerilen İlçe Başkanı Songül Öner tek liste halinde seçime girdiği için yine AKP Posof ilçe Başkanı olarak seçildi. Değişiklik olarak 15 olan ilçe yönetim kurulunun 11’e indirildiği belirtilerek 416 delege oylarını tek listeye verdi.