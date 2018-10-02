AK Partide en tecrübeli ve en genç İlçe Başkanı bir araya geldi

Adalet ve kalkınma Partisi tarafından Genel Merkez toplantı salonunda iki gün sürecek olan toplantıda yaklaşan yerel seçimler ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Ak parti davasına 7 den 70 her kesimin sahibi çıktığını dile getiren ilçe başkanları Ak Partinin en genç ve yaşlı ilçe başkanını bir araya getirdi. Antalya Akseki ilçe başkanı Veysel Demir 78 yaşında bu görevi sürdürürken, Düzce Gümüşova İlçe Başkanı Cihan Ünal 28 yaşında aldığı bu sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde çalışmalar yürütüyor.

Toplantı sonrası bir araya gelen en genç ve en yaşlı İlçe başkanları "İlk gün ki aşkla davamıza hizmet etme yolunda çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin yaşatmaya çalıştıkları zorluklar ve sıkıntılara göğüs gererek varlığımızı birliğimiz koruma adına engelleri aşarak geliyoruz. En genç ve En yaşlı ilçe başkanı olarak bütün vatandaşlarımızdan Ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmalarını istiyoruz" dediler.