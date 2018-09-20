Ak Partiden eğitimcilere hayırlı olsun ziyareti

Başkan Vural Çıldır Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun, Çıldır Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Gökan Torun, Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Korhan Karakaya, Çıldır İlk Okulu Müdür Günay Topkaya´yı makamında ziyaret etti.

Başkan Vural, "2018-2019 Eğitim-öğretim yılının ülkemize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemizde öğretmen eksiği yok denecek kadar az, ümit ediyorum ki öğretmenlerimizin de özveriyle birlikte öğrencilerimiz iyi bir eğitim alacaklardır. Bizler AK Parti Çıldır İlçe teşkilatı olarak eğitim alanındaki eksikler için elimizi her zaman taşın altına koymaya hazırız. Yeni eğitim-öğretim yılımızın hayırlı olmasını temenni ediyor öğretmen arkadaşlara ve öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Çıldır Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı "AK Parti İlçe Başkanı sayın Ahmet Rıfat Vural´a bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. 2018-2019 eğitim-öğretim yılana önemli bir eksiğimiz olmadan başlıyoruz. Öğretmen kadromuz yeteri derecede mevcuttur. Yeni atanan öğretmenlerimizin de göreve başlamasıyla birlik tam kadro olarak eğitime başlamış olacağız. İlçemizdeki eğitimin kalitesinin yükselmesi acısından öğretmen arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. 2018-2019 sezonunu en verimli şekilde geçireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.