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28 Kasım 2017 10:04

Aktaş Gölü dondu

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan Aktaş Gölü soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

Aktaş Gölü dondu

28 Kasım 2017 10:04


Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Ardahan’da dere yatakları, çay ve göller tek tek donmaya başladı. Ardahan’ın Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, termometreler şehir merkezinde ise 11 dereceyi gösterdi.


Sıcaklığın dün gece sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Çıldır ilçesinde Türkiye ile Gürcistan sınırı arasında yer alan Aktaş Gölü’nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Yaklaşık 27 bin metrekare alana sahip Aktaş Gölü’nün yüzeyini kaplayan buzun kalınlığı 25 santimetreyi buldu.


Kenarbel köyü yakınlarında bulunan Aktaş Gölü’nün donması sonrası köy sakinleri, gölün yüzeyinde oluşan buz tabakalarını baltalarla kırarak hayvanlarının su ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Hayvanlarını sulamak için buzu kırdığını söyleyen Turan Mert, "Aktaş Gölü tamamen dondu. Bugün gölün donmasının dördüncü günü ve buzları kırarak hayvanlarımızın su ihtiyacını gideriyoruz. Yaklaşık olarak Nisan ayının sonuna kadar göl donmuş halde olacak ve Mayıs ayı itibariyle de çözülmeye başlar" dedi.




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