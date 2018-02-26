Analar ve Balalar programı duygulandırdı

Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Analar ve Balalar adlı şiir ve müzik dinletisi programı Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda terörü yok etmek adına, canlarını gözünü kırpmadan vatan için feda eden kahraman şehitlerimizi anma ve onların hayatta kalan ailelerinin duygularına tercüman olmak için hazırlanan programın Genel Yayın Yönetmenliğini Erzurum Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ümit Gergit gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören programa: Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Tübitak Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Arıcı Ardahan İl Müftüsü Şaban Kondi, Ardahan ve Göle Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanları, Üniversite Genel Sekreteri Hadi Gergit, Gaziler, Şehit Aileleri, Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Duygu dolu türkülerin ve şiirlerin yer aldığı program teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.