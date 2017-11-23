Anaokulu ve kreş temeli atıldı

Protokol imzası, 14 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen ortak projenin temel atma törenine: Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Garip Gümüş, Ardahan İl Özel İdaresi Genel sekreteri Anıl Aksel, Üniversite Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Üniversite Genel sekreterimiz Hadi Gergit, Üniversitemiz idari ve akademik personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Biber tarafından proje hakkında bilgilendirilen Vali Mehmet Emin Bilmez, gerçekleşen projenin Ardahan’a hayırlı olması temennisinde bulunarak projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Sembolik olarak temele ilk harcın atılmasının ardından temel atma töreninin son bulmasıyla konuklar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bilgisayar laboratuvarı açılış törenine katıldı.