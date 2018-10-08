ARAS EDAŞ'tan Ardahan'a 22 milyon liralık dev yatırım

Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, Ardahan'a 2018 yılında 22 Milyon liralık yatırım yaptıklarını, kamu hizmetinin gereklerinin sürekli yatırım, sürekli bakım dinamiği ile yapılması gerektiğini belirterek, kış mevsimine hazır olduklarını söyledi.

Hızlı ve kesintisiz çözüm

Yaz aylarından itibaren Ardahan'da hummalı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, kamu hizmeti yapan bir kuruluşun, kamu hizmeti adına ne yapılması gerekiyorsa onu yaptıklarını belirterek, “Yaz mevsiminin başından itibaren çalışıyorduk. Yeni Trafo Merkezi'nin bağlantı çalışmaları bitmiş durumdadır. Yeni bağlantı hatları ve alternatif besleme olanağı ile daha pratik çözümleri halkımızın kullanımına sunarak plansız elektrik kesintilerini unutturacağız. Bütün arkadaşlarımız gerek şebeke yenilenmesi, gerek takviyesi ile ilgili şuanda çalışıyorlar. Bu sene 22 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Önümüzdeki yılın yatırım planlama çalışmalarına da başladık.'' diye konuştu.

Meryem Akpınar yeni trafo merkezinin şehrin dışında olması dolayısı imar alanı içerisindeki yapılaşma engellinin kalktığı, hatların yenilenerek daha sağlıklı hale getirildiğini, Ekim ayı itibariyle SCADA çalışmalarının da başladığını sözlerine ekledi.

Ardahan bir şantiye

Ardahan'daki yatırımlarının uzun soluklu ve kalıcı anlayışla yapıldığını ifade eden Akpınar, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti. Akpınar, “Ardahan deyim yerinde ise şu anda bir şantiye halinde. Yer altı çalışmalarından, havai hat ilavelerine, şebeke yenilenmesinden, bakım-onarım çalışmalarına hepsi planlanarak yapılmış durumda. Önümüzdeki kış bu modern şebekelerin faydalarını Ardahan halkının hissedeceğine eminim.'' dedi.

Yatırımlarımız sizler için

Aras EDAŞ Genel müdürü Fikret Akbaş ise Şirket yatırımları hakkında daha detaylı bilgi verdi. 2018 yılında; Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır'da toplam 215 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi. 2018 yılının henüz bitmediğine dikkat çeken Akbaş, bu rakamın artabileceğinin sinyalini verdi. Elektrik dağıtım hizmetlerinin önemine değinen Fikret Akbaş, bütün ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerin en temel dinamiğinin enerji olduğuna değindi. ‘'Kamu hizmetleri isminden de anlaşılacağı üzere aksayamaz. Elektrik hizmeti ise kamu hizmetlerinin yanında insan hayatını etkileyen en önemli kaynaktır. Sürekli yatırım-onarım ve bakım faaliyetleri gerektiren, sürekli gelişme-sürekli iyileşme anlayışı ile hareket edilmesi gereken dinamik bir hizmettir. Bu dinamizm bizi her zaman tetikte tutan, bize aktif bir iş yaşamı getiren harekettir. Ardahan İli yaz aylarından itibaren ciddi bir çalışma içerisinde idi. Şu an trafo merkezi ile bağlantılarımızı tamamladık. 2018 yılında programlanan bakım onarım çalışmalarımız da bitmek üzere. Ardahan halkına hayırlı olsun.'' dedi.