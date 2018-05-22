Aras Edaş’tan iftar yemeği

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Yenisey Konukevi’nde düzenlenen İftar yemeğinde konuşan Araş EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Yatırım miktarının geçmiş döneme göre üç, dört kat arttığını belirtti.

Akbaş, ’’Biz eş ve çocuklarımızla beraber kalabalık bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimiz en önem verdiğimiz şeydir. Ülkemizin sıkıntılı bu günlerinde, ülkemizin birlik ve beraberliği ile beraber Aras Edaş ailesinin de birlik içinde olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgemiz zor bir bölge ve zor bir bölgede görev yapıyoruz. Bölgemizin fiziki şartları, gerekse kültürel şartları, doğal şartları her yönüyle zor bir bölgede görev yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyorsunuz? emeğinize sağlık, elinize sağlık. İnşallah daha iyi şartlarda görev yapmanız için bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Anadolu’da bir tabir var, ’Döşek serilmeden yorgan serilmez’ Öncelikle taşerondan kurtuluş, ondan sonra sosyal haklarda zaman içerisinde iyileşme yapılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Biz büyük bir aileyiz ve inşallah bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizle, gayretimizle bölge insanının sağlıklı enerji kullanması, bölge kalkınmasına bizlerin gayreti en önemli şeyler bunlardır. Hizmet kalitesini arttıralım, enerji kalitesini arttıralım. Yatırımlarımızı bu yönde teşvik etmeye çalışıyoruz. Programlarımızı bölgenin kalkınmasına ve sağlıklı enerji kullanmasına yönelik hazırlamaya çalışıyoruz. Yatırım miktarı geçmiş döneme göre üç kat, dört kat artmış durumda. Bölgenin enerji sorununu el birliği ile çözeceğiz ve bölge insanı enerji kesintisini unutacak.’’ şeklinde konuştu.

İftar yemeğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, ,Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Aras Edaş İl Müdüresi Meryem Akpınar ve Aras EDAŞ çalışanları katıldı.