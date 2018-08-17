Ardahan AK parti İl Başkanı Hakan Aydın’dan taziye mesajı

Olağan Kongresine gitmek için Van’dan yola çıkan AK Parti üyelerinin trafik kazası geçirmesi sebebiyle taziye mesajı yayınladı.

Aydın, “Kazada ölenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar, yakınlarına da sabır diliyorum. Bu acıların bir daha yaşanmaması ortak bir dileğimizdir. Yaralı kardeşlerimizin de biran önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.” dedi.

Aydın, AK Parti üyelerini taşıyan otobüsün yaptığı kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin de yaralandığını belirterek, “Kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. 5’i olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Çarpışma sonucu yaralananlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.” Dedi.