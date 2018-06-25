Ardahan AK Parti’de seçim sonuçları coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla AK Partililer, Ardahan’da parti binası önüne akın etti. Burada AK Parti’den milletvekili seçilen Orhan Atalay ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve AK Parti Ardahan İl Başkanı Mutlu Şanlıtürk birer konuşma yaparak, AK Parti’ye destek veren Ardahanlılara teşekkür ettiler. Milletvekili Orhan Atalay partililere hitaben yaptığı konuşmada, “Bugün mazlumların umudu, sevinci ve niyeti duası kabul edildi” dedi. Atalay, ’’Bu gün burada koyduğunuz minicik çabalar, bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra büyük dağlara dönüştüğünü göreceksiniz. O yüzden her birinizin minnacıkta olsa her emeğine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu seçimde tamam diyenler bu sefer kendilerine tamam desinler ve yenilgiyi kabul etsinler. Biz özgürlüğe devam dedik, refaha devam dedik, kalkınmaya devam dedik arkadaşlığa, kardeşliğe, dostluğa devam dedik, aşka, sevdaya devam dedik ve kötülüklerle kavgaya devam edelim diyoruz, Ama iyiliklere de iyilik ederek devam diyoruz, bize tamam çekenler şimdi kalksınlar dürüstçe kendilerine tamam desinler. Çok büyük bir seçimi büyük bir olgunlukla gerçekleştiren milletimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten bütün dünyanın gözü 24 Haziran’da Türkiye’nin üzerindeydi ve hamdolsun düşmanlarımızın arzuları, düşmanlarımızın rüyaları, düşmanlarımızın hülyaları sizin kutlu ellerinizle onların bağırsaklarına tıkatıldı. Ama mazlumların ve dostların umudu, sevinci, niyeti duası bu gün kabul edildi. Bu günde aynı ruhla Arabıyla Acemiyle, Kürdüyle, Türküyle tek millet olarak, bir millet olarak, bir yumruk gibi, bir yumruğu oluşturan beş parmak gibi gücümüzü gösterdik. İnşallah bu yumruk zalimlerin korkusu mazlumların umudu olacak. Yumruğumuzu daha da sertleştirelim, daha da güçlendirelim, böylece zalimlerin korkusunu arttıralım, mazlumların da umudunu büyütelim’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla Kongre Caddesi üzerinde sloganlar atarak davul zurna ve meşaleler eşliğinde Erdoğan’ın zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde kesin olmayan seçim sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 bin 917, Muharrem İnce 20 bin 790, Selahattin Demirtaş 8 bin 830, Meral Akşener 2 bin 446 oy aldı.

Ardahan’da 1 Kasım 2015 seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ve CHP 1’er milletvekili çıkardı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 20 bin 796, CHP 14 bin 804, HDP 13 bin 358 ve MHP 3 bin 816 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti’nin mevcut milletvekili ve birinci sıra adayı Orhan Atalay ile CHP’nin mevcut milletvekili ve birinci sıra adayı Öztürk Yılmaz partilerini TMBB’de temsil etmeye hak kazandı.

AK Partili Orhan Atalay kimdir?

1965 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede Temel İslami Bilimler alanında tamamladı. 2007 yılında profesör oldu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Biri çeviri olmak üzere, yayımlanmış 4 kitabı bulunmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısıdır. 24, 25 ve 26’ıncı dönem milletvekilliği yapan Atalay, çok iyi düzeyde Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Atalay, evli ve 1 çocuk babasıdır.

CHP’li Öztürk Yılmaz kimdir?

1970 yılında Ardahan’da doğdu. Öztürk Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Musul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Tacikistan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. CHP Kurultayında PM Üyeliğine seçildi ve akabinde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. AB’nin Kalkınma ve Entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı. İngilizce tez konusunda AB’nin Kosova ve KKTC’ye dönük farklı yaklaşımını değerlendirdi. Yılmaz, CHP’nin mevcut Ardahan Milletvekili ve partisinin genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Rusça bilen Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.