Ardahan’da üretilen hayvanların kalitesine ilişkin konuşan Başkan Köksoy, “Ardahan hayvancılık ve mera açısından çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin en kaliteli meraları Erzurum, Ardahan ve Kars hattında ama arazinin kırık olmaması ve meraların tamamının elverişli olması bakımından Ardahan burada daha bir ön plana çıkıyor. Ardahan’da 300 bin hayvan varlığından söz edebiliriz. Bunlardan yüzde 70’i kültür ırkı hayvanlardan oluşuyor. Tabi burada hayvancılığın özellikle kurbana endeksli olması bizleri üzüyor. Böylesine önemli bir potansiyeli barındıran ilimiz, her zaman yüksek oranda hayvancılık ve ürünlerden para kazanması lazım. Bizim bu konuda farkındalık çabamız devam ediyor” dedi.

Son zamanlarda Türkiye ekonomisine karşı savaş açıldığını, bu savaşın milletimizin bir ve beraber olmasıyla etkisini yitirmeye başladığını da aktaran Başkan Köksoy, “Şu sıralar ülkemize yönelik bir ekonomik savaş var. Başta Ardahan halkı olmak üzere tüm milletimize minnet borcumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü milletimiz hiçbir zaman kendisine yönelene tehditler karşısında boğun eğmedi aksine o tehditlerin karşısında dimdik durdu. Ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaş, milletimizin kenetlenmesiyle inşallah püskürtülüyor. Ben de cenabı Allah’tan ülkemize, milletimize yönelik hazırlanan bu tuzakların başlarına çevrilmesini diliyorum. Milletimizin genetiği, fedakarlık ve insana hizmet etme üzerine kurulmuştur. Milletimiz her zaman gariplere kucak açmış, ekmeğini bölüşmüştür. Ama birileri de dünyayı ele geçirme ve mazlumları katletme üzerine emel ortaya koymuş bu yönde çalışıyor. İnşallah bu hainler emellerine ulaşamayacaklar” şeklinde konuştu.

FESTİVALE DAVET ETTİ

Söyleşinin ardından Kurban bayramının akabinde 1-2 Eylül tarihlerinde Ardahan Kültür ve Bal Festivali’nin düzenleneceğini de belirten Başkan Köksoy, herkesi 1-2 Eylül tarihlerinde Ardahan Kalesi’nde düzenlenecek olan festivale davet etti. Başkan Köksoy ayrıca 10 Eylül tarihinde Doğu Anadolu Rahvan At Şampiyonası’nın da Ardahan’da gerçekleştirileceğini, bu etkinliğe de tüm rahvan atçıların ve at sevenlerin katılmasını arzuladıklarını dile getirdi.