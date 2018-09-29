Ardahan Edebiyatı Doğduğu coğrafyada

Ardahan Kültür ve Sanat Günleri, kitapseverlerle buluştu.

Tarihi Ardahan köprüsü üzerinde başlayan etkinlikte, uzun zamandır sıla hasreti çeken yazarlar bu vesile ile hem sıla özlemini giderdiler hem de okurlarıyla buluştular. Ardahan Kültür ve Sanat platformu sözcüsü Kenan Karabağ, Ardahan Kültür ve Sanat günleri için burada olduklarını söyleyerek, ''Burada tarihi köprü üstünde böyle bir gün yapmak için aylar öncesinden çalışmaya başladık. Ve Perşembe günü burada okuyucularımızla buluştuk. Ardahanlılar burada bizi coşkuyla karşıladılar ve gelen yazarlarımız çok mutlu oldular. İçlerinde memleketine 30 yıldır gelemeyenler vardı, burada hasret ve özlemlerini giderdiler. Bu köprü 1900'lü yıllardan itibaren Ardahanlıların kendilerinde etkinliklerin yapıldığı önemli olan bir yerdir. Bu önemli yer içerisinde bulunmaktan her kes çok mutlu oldu. Ve tarihsel bir köprüyle beraber bizde kültür sanatı buraya taşımış olmaktan dolayı, yazarlarımızla, sanatçılarımızla, şairlerimiz ile birlikte burada olmaktan dolayı çok mutlu olduk.'' Şeklinde konuştu.

Ardahan'da yaşamış insanların Ardahan'ı anlatması çok güzel bir şey. Burada ulaşamadıkları kitaplara ulaştıklarını ve bunun çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Sevgi Tan, ''Bence böyle bir etkinliğin yapılması çok güzel, çünkü çoğu zaman kitapları arıyoruz fakat burada bulamıyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz, kırtasiyelere bakıyoruz bulamıyoruz. Ama şimdi hem yazarla yüz yüze konuşuyoruz, aklımızda olan soruları soruyoruz. Şimdi yazarın aklındakileri bir kitapta okumak var, bir de onun yüzüne karşı sorup onunla konuşmak var. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş ve sürekli olmasını da isterim.'' dedi.

Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam ise, "Bereketli toprakları sulayan Kura nehri üzerindeki bir köprü ve ilk olarak ta burada bir kitap sergisi yapılıyor. Ardahan'da kitap fuarının da tohumu olabilecek düzeyde, yani o verimliliği olan, potansiyeli taşıyan bir sergi. Biz böyle bir etkinlik içerisinde Dursun Akçam Kültür Sanat vakfı ve Yazar Alper Akçam olarak burada bulunmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Akçam, "Kura köprüsü üzerindeyiz. Kura efsanelere, destanlara kaynak olmuş, halk anlatılarında yaşayan bir nehir. Kura Anadoluyu Hazara bağlayan bir nehir. Kura bu bölgenin can damarı ve bu nehrin üzerindeki bir köprüdeki, bu köprü aynı zamanda bir çok halkların kırımına, birbiri ile savaşmasına sahne olmuş, acılar yaşamış bir köprü. Aynı zamanda bereketli toprakları sulayan bir nehir üzerindeki bir köprü ve ilk olarak ta burada bir kitap sergisi yapılıyor. Ardahan'da kitap fuarının da tohumu olabilecek düzeyde, yani o verimliliği olan, potansiyeli taşıyan bir sergi. Biz böyle bir etkinlik içerisinde Dursun Akçam Kültür Sanat vakfı ve Yazar Alper Akçam olarak burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Bizim memleketimiz hikayeyi de sever, destanı da sever, şiiri de sever. Bizim memleketimiz yazanı, okuyanı da sever. Umarım bundan sonrası Ardahan'ın daha güzel olacaktır. Zaten bu yörenin halkı yüzlerce yıldır barış içeresinde bir arada yaşayan kültürlere kucaklık etmiş bir toprağın üzerindeler. Bunun bilinci ile yaşıyorlar." diye konuştu.