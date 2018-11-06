Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği açıldı

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği'nin açılış programına katıldı.

Açılış programına katılmak üzere Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Erden ile birlikte Göle ilçesine giden Vali Bilmez, Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, güvenlik korucuları, gaziler ve şehit yakınları tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından açılış programına geçildi. Burada konuşan Vali Bilmez, güvenlik korucularının jandarma ve polis gibi güvenlik birimlerinin bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Korucular, ilk yola çıkıldığında köy korucusu olarak başladı. Bugüne geldiğimizde artık ismi de sistem olarak da değişim yaşadı. İsmi güvenlik korucusu oldu. Sistem olarak da güvenlik birimlerimizin, emniyetimizin ve jandarmamızın birer parçası oldu. Eğitim şartları uygun olan korucularımızın, uzmançavuşluğa, astsubaylığa ve subaylığa geçişinin de önü açıldı. Biz, jandarmamıza, polisimize hangi gözle bakıyorsak, onlardan hangi fedakarlığı bekliyorsak, korucularımızdan da aynı fedakarlığı bekliyoruz ve aynı gözle bakıyoruz. Bu yüzden korucularımıza bütün tartışmaların dışında tutuyoruz. Korucular bu memleketin birliği, beraberliği için güvenlik birimleriyle birlikte mücadele eden, hem terörle mücadelede, hem de köyün ve bölgenin güvenliği için mücadele eden güvenlik birimlerimizin birer parçasıdır. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Ama güvenlik korucularımızdan da beklentilerimiz var. Korucular artık, jandarmamız, polisimiz gibi mevzuatı olan bir teşkilattır. O yüzden, disiplinli, herkesten çok kanunlara itaat etmeleri lazım. Bu ülke 80 milyonun ülkesidir. Bu derneğimizin hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum.”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, koruculuk sisteminin 35 yıldır devam eden bir sistem olduğunu, bugüne kadar camiasından 1800 şehit ve üç binin üzerinde gazisi bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından dernek binasının açılışı gerçekleştirildi.