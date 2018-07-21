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21 Temmuz 2018 15:40

Ardahan ikinci üst geçidine kavuşuyor

Ardahan’da çevre yollarının çift yola dönüşmesi ile çevre yolunda Kaşgarlı Mahmut Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu üst geçidinden sonra Ardahan Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi’nde yaptırdığı Entegre Hayvan Pazarı’na üst geçit yapılıyor.

Ardahan ikinci üst geçidine kavuşuyor

21 Temmuz 2018 15:40


Hem sürücüler açısından hem de yayalar için güvenli ulaşımı sağlamak ve trafik kazalarını büyük oranda azaltmak için ikinci üst geçidin yapımı hızla devam ediyor.


Ardahanlı vatandaşlar ve çift yolu kullanan sürücüler artık daha güvenli olacak.


Ayrıca yaklaşan kursan bayramı için dışardan Ardahan iline ticaret amaçlı gelen vatandaşlar ile canlı hayvan pazarına gelen halk daha güvenli ulaşım sağlayacak.


Ardahanlı vatandaşlar yaptığı açıklamada; “Burası Ardahan’ın ikinci üst geçitti yapımı tamamlanmak üzere daha önceden KYK tarafında yapıldı. Yan tarafta Mal Meydanı var ve burada yayaların geçmesi daha kolay olacak çift taraflı otoban olduğu için mal meydanına giden ve Pazar alış verişi yapan hayvancılar daha rahat bir ulaşım sağlayacak, bu şoförler içinde çok iyi olacak, Üst geçitin yapımı tam bitmemiş ama iki güne biter diye düşünüyoruz. Ardahanlılara hayırlı olsun” diye konuştular.




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