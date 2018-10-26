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Ardahan kent merkezi beyaza büründü

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Yaklaşık 2 gündür etkili olan sağanak yağış, soğuk havanın da etkisiyle yerini kar yağışına bıraktı.


Ardahan'da, Ekim ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar kent merkezinde evlerin çatılarını, otomobillerin üzerini ve yolları karla kapladı.


Güne karla uyanan vatandaşlar, karın güzellikleriyle beraber zorluklarını da yaşayacaklarını söyledi.

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