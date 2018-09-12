Ardahan TSO'dan Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Demirci, ziyarette yaptığı konuşmada, ''TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu, ilimizin ekonomisinin gelişmesi ve marka şehirler arasına girebilmek için yaptığımız tüm çalışmalara destek verdi. Yeni dönemde de kendisinin desteğine daha çok ihtiyacımız var. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman üyelerimizin, ilimizin ve ülkemizin menfaati adına çalışıyoruz. İlimizde ihracatı artırmayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu destekleriyle hep yanımızda oldu. Bundan sonra da hep birlikte hareket edeceğiz." dedi.

ATSO Başkanı Demirci ayrıca Hisarcıklıoğlu'nu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan TOBB Ortaokulu'nun açılışına davet etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Demirci ile yeni dönemde daha güzel işler yapacaklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Demirci Ardahan sevdalısı, ilini ve ülkesini seven fedakarca çalışan bir arkadaşımız. Ardahan'a desteğimiz devam edecek." dedi.

Hisarcıklıoğlu Demirci'nin nazik daveti için teşekkür ediyorum, Ardahan'a ziyaretimiz en kısa zamanda gerçekleşecektir dedi.