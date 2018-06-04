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04 Haziran 2018 00:07

Ardahan Türk Ocaklarından iftar programı

Türk Ocakları Ardahan şubesi üyelerine ve dergi abonelerine iftar yemeği verdi.

Ardahan Türk Ocaklarından iftar programı

04 Haziran 2018 00:07


Ardahan Öğretmen evinde verilen Yemeğe Türk Ocakları Ardahan Şube Başkanı Mirza Polat, Türkiye Kamu sen Ardahan İl temsilcisi Ercan Aktaş, Türk Ocakları Ardahan Şubesi Eski Başkanı Fatih Koç, Türk Sağlık sen Ardahan Şubesi Başkanı Ramazan Sancar, TÜRKAV ardahan Şubesi Başkanı Çağrı Coşkun ve Ardahan Türk Ocakları yönetim kurulu üyeleri ve Türk Yurdu dergisi aboneleri katıldı.


Yemekten önce kısa bir konuşma yapan İl Şube Başkanı Mirza Polat, "Ardahan Türk Ocakları olarak Ardahan’ımızda kültür, sanat ve bilimsel toplantılarımıza önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz, Bu programları yaparken bizlerden desteğini esirgemeyen devlet kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, Üniversitedeki hocalarımıza ve özellikle esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Biz Türk Ocaklılar olarak Ardahan’ımızda farkındalık oluşturacak faaliyetlerimizi birbir yerine getirmeyi kendimize görev addediyoruz ve kim bu memleketin gelişmesi ve daha ileriye gitmesi için bir taş üstüne taş koyuyorsa Allah razı olsun diyoruz." dedi.


İftar yemeğinin ardından katılan üyelere ve misafirlere teşekkür konuşmasının ardından program sona erdi.




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