Dr. Mehmet Biber, bu yıl 17’cisi düzenlenen Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali’ne katıldı.

Festivale Rektör Biber ile birlikte; Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ile diğer protokol üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk Koyma töreni ile başlayan program; Atatürk Anıtı’ndan, Ardahan Kalesi’ne kadar süren kortej yürüyüşü ile devam etti. Üniversitemize ait tanıtım bölümünün de içinde yer aldığı ve bal üreticilerinin ürünlerini sergiledikleri stantlar gezildi. Daha sonra, Ardahan Belediyesi Konferans Salonunda Kafkas Arısı konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. Çeşitli aktiviteler ve yarışmalar eşliğinde devam eden etkinlik akşam; Ardahan Kalesi’nde gerçekleştirilen açılış ile sanatçı Erdal Akkaya’nın vermiş olduğu konserin ardından sona erdi. Ulusal Kültür ve Bal Festivali bugün gerçekleştirilecek olan; yamaç paraşütü etkinliği, folklor gösterisi ile konserler eşliğinde devam etti.