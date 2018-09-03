2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Ardahan Üniversitesine yerleşmeye hak kazanan adaylar, yerleştikleri bölüm için kayıtlarını; e-devlet kapısı üzerinden elektronik olarak 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kaydını şahsi olarak yapmak isteyen öğrenciler ise 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yerleşke içinde bulunan İnsani Bilimler Fakültesi’ne gerekli evrakları teslim ederek kayıt yaptırabilecekler.

Yaklaşık bin öğrencinin yeni dönemde Ardahan Üniversitesine kayıt yapacağı bilgisi verildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Göle Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü’nü kazanan Berivan Yılmaz ile sohbet etti. Rektör Biber, kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciye başarılar dileyerek, yeni eğitim-öğretim yılının Ardahan’a, ülkemize ve tüm öğrencilere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.