Ardahan Üniversitesi'nde Tekstür Analiz Cihazı Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi

Firma yetkilisi Adem Göküş tarafından verilen eğitimde cihazın temel özellikleri anlatıldı. Tekstür analiz cihazının özellikle gıdaların tekstürel (yapısal) özelliklerinin tespitinde kullanıldığı belirtildi.

Gıda sektörü dışında; kozmetik, eczacılık, sağlık bilimleri alanında da kullanılan bu cihaz sayesinde kurumların, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Kalite Kontrol faaliyetlerini daha verimli şekilde yaptıkları ifade edildi.

Eğitime, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, eğitimin düzenlediği laboratuvarı ziyaret ederek, cihazla ilgili bilgiler aldı.