İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan Üniversitesi'nde Tekstür Analiz Cihazı Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi

Ardahan Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı bünyesinde bulunan tekstür analiz cihazının kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.


Firma yetkilisi Adem Göküş tarafından verilen eğitimde cihazın temel özellikleri anlatıldı. Tekstür analiz cihazının özellikle gıdaların tekstürel (yapısal) özelliklerinin tespitinde kullanıldığı belirtildi.


Gıda sektörü dışında; kozmetik, eczacılık, sağlık bilimleri alanında da kullanılan bu cihaz sayesinde kurumların, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Kalite Kontrol faaliyetlerini daha verimli şekilde yaptıkları ifade edildi.


Eğitime, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, eğitimin düzenlediği laboratuvarı ziyaret ederek, cihazla ilgili bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.