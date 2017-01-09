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09 Ocak 2017 15:02

Ardahan Valisi Gazeteciler Günü’nü kutladı

Ardahan Valisi Gazeteciler Günü’nü kutladı

09 Ocak 2017 15:02

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Ardahan Valisi İbrahim Özefe, yaptığı yazılı açıklamayla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Vali Özefe açıklamasında, ’’Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışı ile kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın; toplumu bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, araştırmaya ve doğru bilgiye ulaşmaya yönlendirmektedir. Basın görevini yaparken hukukun evrensel kurallarından ayrılmaması, meslek etiğine uyması, kişi haklarına ve özel hayata özen göstermesi, basının en önemli sorumluluğudur.
Basın, bir insanın topladığı veya ürettiği bilgilerle binlerce, milyonlarca insanı bir noktada birleştiren bir haber ağıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde yaşanan hadiselerin en kısa sürede geniş kitlelere ulaşmaya başlaması, basın mensuplarının sorumluluğunu ve basının önemini daha da arttırmıştır.
İlkeli, tarafsız, araştırmacı yazılı ve görsel bir medya, ülkenin demokratik gelişmesine katkı yaptığı gibi, yol gösterici yayınlar da toplumu olumlu yönde etkilemektedir. Bu minvalde zaman gözetmeyen çalışma hayatıyla basın, toplumu bilgilendirerek yazılı ve görsel bilgilerle topluma ışık tutmaktadır. Bu anlamda büyük önem taşımaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla, bu işe emek ve gönül veren tüm değerli basın mensuplarının “Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ahirete irtihal etmiş basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diler, Sevgi ve saygılarımı sunarım.’’



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