Ardahan'a yılın ilk karı düştü

Ardahan’da dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.
Ardahan'da dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerine, Ekim ayının başında mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 4 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ardahan'ın Sahara geçidi mevkisinde bulunan Sulakyurt köyü yaylası ile Değirmenli köyü yaylasına kar düştü. Kar yağışının görüldüğü Ardahan'da dağların etekleri beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirtirken Sahara mevkiinde bulunan ağaçların beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.