Ardahan’da 15 Temmuz etkinlikleri Aşıklar dinletisiyle başladı

Belediye çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen Aşıklar dinletisine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Genel Meclis Başkanı Taviddin Coşkun, Rektör Yardımcısı Şakir Aydoğan, Oda Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz gecesi Ardahan’da ve Türkiye genelinde yaşanan demokrasi zaferini anlatan sinevizyon gösterimlerinin ardından sahne alan halk ozanları, sazları eşliğinde, 15 Temmuz zaferini anlatan türküler seslendirdi.