Ardahan'da 29 Ekim coşkusu

Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Milli Egemenlik parkı önünde coşkuyla kutlandı. Törene vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da törenlerle kutlandı. Kutlama öncesi Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, tarihi Kongre binasında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra kutlamaların yapılacağı Milli Egemenlik Parkındaki tören alanına geçildi. Günün anlam ve önemine belirten konuşmayı Vali Bilmez yaptı. Bilmez, "Bugün geldiğimiz noktada her alanda daha gelişmiş, müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Milletimizin her ferdi, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, cumhuriyetin ve milli egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak, sahip olduğu milli ve manevi değerlere bağlılığını devam ettirecektir." Şeklinde konuştu.

Tören, şiirlerin okunması ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam etti. Etkinlikler kapsamında tören birlikleri geçiş yaptı.

Törenlere Ardahan Rahvan At Binicilik, Kültür ve Spor Kulübü Derneği üyeleri de katılım sağladı.