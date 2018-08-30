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30 Ağustos 2018 12:03

Ardahan’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Ardahan’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos 2018 12:03

yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Ardahan’da da törenle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları, Ardahan Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törene, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25’inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış ile kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez, Tugay Komutanı Kemal Kırış ve Belediye Başkanı Faruk Köksoy tarafından Tarihi Kongre Binasında tebriklerin kabul edilmesinin ardından halkın ve askerlerin bayramı kutlandı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapmasının ardından tören, halk oyunları gösterisi askerlerin ve atlı birliklerin geçidi ile sona erdi.




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