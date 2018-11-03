Ardahan'da Asfalt Plent tesisi törenle hizmete girdi

Tesisin hizmete girmesi dolayısıyla Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Rektör Mehmet Biber, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol ve davetlilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Törende, Türkiye'de kullanılan en modern teknoloji ile inşa edilen ve yalnızca sıcak asfalt değil, aynı zamanda asfalt altı agrega karışım üretimi de sağlayan tesis açılış kurdelesi kesilerek hizmete girdi.

Törende konuşan Vali Bilmez, “Bugün açılışını yaptığımız tesisimiz, 2017 yılı birim fiyatlarıyla 6 milyon liraya mal oldu. Bunun 3,5 milyon lirası TANAP'tan hibe olarak desteklendi, geri kalanı da Özel İdare imkanlarıyla finanse edildi. Burada gördüğünüz tesis üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, saatte 240 ton sıcak asfalt üretiyor, ikinci bölüm bin ton bütün depolama yapıyor ve üçüncü bölümde de saatte 400 ton asfalt altı karışım üretiliyor. Bu yıl ilk kez köy yollarında sıcak asfalt çalışması yaptık ve inşallah önümüzdeki yıldan itibaren sati kaplama yerine, daha çok sıcak asfalt ve kilit parke ile köylerimizi şehir merkezine bağlamaya çalışacağız. TANAP sadece bu tesise değil, köylerimizde su hattında kullanılmak üzere bizim 350 kilometrelik boru alımımıza da destek verdi ve borular alındı. Tesisin ilimize kazandırılmasında emeği olanlara, il genel meclisimize, özel idarenin tüm çalışanlarına, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol ve ekibine Ardahan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Saatte 240 ton asfalt üretiminin yansıra, 1000 metreküp bitüm depolama alanıyla da üretilen asfaltı saklama özelliği taşıyan tesisinin açılışının ardından, İl Özel İdaresi'nin destek hizmetleri kampüsüne geçilerek, burada TANAP projesi kapsamında köylerin su ihtiyacında kullanılmak üzere alınan borular incelendi.

Açılış kapsamında kente gelen TANAP Genel Müdürü Düzyol ve beraberindeki heyet, Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Köksoy ve Rektör Biber ile birlikte, TANAP desteğiyle Ardahan Üniversitesi Kampüsünde yapımı devam eden kreş binasının inşaatını da gezdi.