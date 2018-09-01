Ardahan’da bal festivali coşkusu

Kültür ve Bal festivali başladı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk töreninden sonra sazlar ve temsili deve eşliğinde türkülerle festival katılımcıları Ardahan Kalesi’ne kortej eşliğinde yürüdü.

Ardahan Kalesi’nde düzenlenen törene Vali Mehmet Emin Bilmez, Rektör Mehmet Biber ve Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Savcısı Koray Kesgin, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Protokolün açılışını kurdelesini kesmesiyle etkinlikler start aldı.

Protokol Ardahan Kalesi’ne kurulan stantlarda tescilli balın tadına bakarak bal verimi hakkında bilgi aldı.

Ardahan Valisi Bilmez ve Belediye Başkanı Köksoy bu yıl Ardahan yöresinde bal yarışmasına katılan ve ilk üçe giren bal üreticilerinin stantlarını ziyaret etti. Festivalde birinciliği 15 yaşından bu yana bal üreticiliği yapan ve baba mesleğini sürdüren Özlem Ballıkaya, ikinciliği Nur Yazıcı, ve üçüncülüğü Veli Belek kazandı.

Ardahan Kalesi’nde Ardahan yöresine ait süt ürünleri ve el emeği göz nuru dokumalar sergilenerek Ardahan Damal ilçesine ait damal bebeği kıyafetleri ile folklor oynandı.

Ardahan beledisinde düzenlenen Kafkas Arısı-Ardahan Balı konulu sempozyumla devam eden Ardahan bal festivali konser etkinlikleriyle devam edecek.