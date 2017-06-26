Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 13:26

Ardahan’da bayramlaşma programı

Ardahan Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Ardahan’da bayramlaşma programı

26 Haziran 2017 13:26


Tarihi Kongre Binası’nda yapılan tören de Vali Vekili Muharrem Coşgun, protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı. Burada ki törenin ardından Vali Vekili Coşgun, Kore Gazisi İmdat Gündüzhev’i ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Küçük’ü evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.


Törene, Ardahan Vali Vekili Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Tugay Komutanı Hasan Kaymaz, Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat, Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
29
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
ARDAHAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:09
  • Güneş :04:31
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:24
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!