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27 Temmuz 2018 16:28

Ardahan’da bulunan Rus subayın cesedi toprağa verildi

Ardahan’da, geçtiğimiz yıl inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş ve vücudunun büyük bir bölümü çürümemiş halde bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski’nin cesedi, aynı kentteki Malakanlar Mezarlığı’na defnedildi.

Ardahan’da bulunan Rus subayın cesedi toprağa verildi

27 Temmuz 2018 16:28


Karagöl Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında 26 Nisan 2017’de gerçekleştirilen kazıda, tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus ordusunda görevli Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski’ye ait olduğu tespit edilen ceset, ilgililerce bir süredir bulunduğu Kars Müze Müdürlüğünden alındı.


Bir ambulans ile Ardahan’a getirilen Rjepetski’nin naaşı, kent merkezine bağlı Sulakyurt köyündeki Malakanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, defin işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Defin işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığından ilgililer ile Rusya’nın Trabzon Konsolosluğunda görevli ilgililer eşliğinde yapıldı. Söz konusu bölgede anıt veya benzeri bir işlem yapılmayacak. Bizden talep edilen cesedin gömülmesiydi. Biz de bugün bu işlemi yaptık" dedi.


Karagöl Mahallesi’ndeki kazıda vücudunun büyük bölümü çürümemiş halde bulunan ve Kars Müze Müdürlüğünde koruma altına alınan cesedin, 1894 yılında hastalıktan ölen ve Rusya’nın 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı’na mensup Yarbay Karl Karloviç Rjepetski’ye ait olduğu belirlenmişti.




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