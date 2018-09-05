Ardahan’da çiftçi borçları 1 yıl ertelendi

Ardahan’da 15 Mayıs- 20 Ağustos 2018 tarihleri arasında meydana gelen dolu, sel ve aşırı yağış nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin karar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısı ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 15 Mayıs-20 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen dolu, sel ve aşırı yağış afeti nedeniyle 62 köy ve 7 mahalle de tarım arazileri zarar gördü.

Ardahan İl Tarım ve Orman müdürü Ertan Ağtürk, alınan Bakanlar kurulu kararı doğrultusunda çiftçi borçlarının bir yıl ertelenmesi çiftçiyi rahatlatacaktır dedi.

Ağtürk, ’’Afet zararlarının çiftçimize yükünün azaltılmasını ilgili kurumlardan taleplerde bulunuyoruz. Bu taleplerimizden biri de üreticilerimizin kullanmış oldukları kredilerin vadesi gelen borçlarının afetler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle ödenememesi nedeniyle ertelenmesi ve üst üste afet yaşayan çiftçilerimiz için uzun vadeye yayılarak yapılandırılması olmuştur. Bu konuda yapılan girişimler sonucu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının bir yıl süreyle ertelenmesine yönelik Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar en az yüzde 30 zarar gördüğü tespit edilen çiftçileri kapsıyor.’’ şeklinde konuştu.

Afet nedeniyle zarar gören Çiftçilerin İl Tarım ve Orman müdürlüğüne dilekçe ile 28 .09 2018 tarihine kadar başvurmaları gerektiğini söyleyen Ertan Ağtürk, Çiftçilerin borçlarının ertelenebilmesi için zarar oranının en az yüzde 30 olması gerekeceğini dile getirdi.