Ardahan'da çöp toplama alanı, Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Merkezi Projesiyle çehresi değişecek

Ardahan'daki çöp toplama alanı, Ardahan Belediyesi'nin hayata geçirdiği Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Merkezi Projesi'yle çöplük görünümünden kurtulacak. Akasya ağaçları başta olmak üzere çevresi yeşil bir görünüme kavuşacak.

Yapımında sona gelinen ve ekim ayında faaliyete geçmesi planlanan Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Merkezi sayesinde, çevre kirliliğine neden olan çöp döküm alanı, bambaşka bir görünüm kazanacak.

Belediyenin hibe desteği aldığı ve yaklaşık 10 yıl önce başlanan, 6 milyon liraya mal olan 200 dönüm alan üzerindeki proje üç bölümden oluşuyor. Proje için Ekim ayında açılış töreni planlanılıyor. Temizlik ve rehabilite çalışmalarının yanı sıra söz konusu alanda, başta akasya olmak üzere 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Alanda incelemelerde bulunan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, tesisin en az 40 yıl Ardahan ve ilçelerine hizmet edeceğini söyledi.

Alanda yeşermeye başlayan fidanların fotoğrafını çekerek, fidanlarla özellikle kendisinin ilgilendiğini belirten Başkan Köksoy, bir dönem çöp tarlası konumundaki alanın, bugün fidanlarla görsel güzellik sunmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Görüntü olarak kimsenin görmek bile istemediği alan için Başkan Köksoy, “Burada bu tesis çalışmasını yaparken, aynı zamanda alanı temizleyerek rehabilite de ettik. Ariyet ocakları rehabilite edildi. Rehabilite edilen alanlarda çok ciddi ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. 2009'dan önce, yaklaşık 3 bin dönümlük alan, adeta çöp tarlasını andırıyordu ama başta akasya olmak üzere dikilen 100 bin fidan ile yıllar içinde burası eski görüntüsünden uzak güzel bir görünüme dönüşecek. Tesisin Ardahan başta olmak üzere ilçelerin tamamı ve il özel idaresine de hizmet verme kapasitesine sahip olacak" dedi.

Tesisin ayrıştırılmış çöpü depolama bölümünün, hazır bir şekilde beklediğini dile getiren Başkan Köksoy, “Şu an ayrıştırma binamızın bitmesini bekliyoruz. Bina içindeki ekipman ve malzemeler hazır. Montajları yapılacak. Hedefimiz bu tesisi, yaklaşık bir ay sonra, en geç ekimin ortasında hizmete almaktır." ifadelerini kullandı.

Tesiste organik maddelerin depolanacağını, cam, kağıt, karton, pet, poşet gibi ürünlerin de geri dönüşüme gönderileceğini, bunun önemli bir çevre planlama tesisi olacağını ve önemlisi tesisin faaliyet geçmesiyle istihdama da katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Köksoy, alanın, mevcut duruma kavuşması için 2009'dan bu yana mücadele verdiğini sözlerine ekledi.