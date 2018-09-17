Ardahan'da eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Ardahan'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı törenle başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ardahan merkez 23 Şubat ilkokulunda düzenlenen tören sonrası öğrenciler ders başı yaptı. 23 Şubat ilkokulunda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen törene, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akın Koç, diğer yetkililer ve öğrenci aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Özelilikle alt yapıda son derece önemli bir noktada olduklarını dile getirerek, "Bir ülkenin en büyük zenginliği iyi eğitilmiş gençliktir. Elhamdülillah bütün okullarımızda tekli eğitim verilmekte. Öğrenci ortalamamız sınıflarda 15'in altında. Lise geçiş sınavlarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarımız var." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akın Koç da kentte eğitim ve öğretim yılına sorunsuz bir şekilde başladıklarını belirterek, sezona başlayan 19 bin 20 öğrenci ve bin 200 öğretmene başarılar diledi.

Konuşmaların ardından okula yeni başlayan öğrencilere arkadaşları çiçek verdi.