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15 Mayıs 2018 18:34

Ardahan’da Filistin’de katliam yapan İsrail protesto edildi

İsrail’in Filistin halkına yönelik şiddet ve katliamları Ardahan’da Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, AK Parti İl Teşkilatı ve STK’ların katılımı ile protesto edildi.

Ardahan’da Filistin’de katliam yapan İsrail protesto edildi

15 Mayıs 2018 18:34


Milli Egemenlik Parkında çok sayıda STK temsilcisi ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen protestoda basın açıklamasını okuyan Sevcan Şimşek, “ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını akıtmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bu kararın ardından hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken, İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik” dedi.


HİÇ BİR GÜÇ, ZULÜMLE BİRLEŞMEMELİDİR


Protestoya katılan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy da, “İsrail, Orta Doğu’da bir terör devletidir. Bu terör devletinin, devlet bile diyemeyeceğimiz bu yapının bugün Filistin’de nasıl bir zulme, gözyaşına sebep olduğunu iletişim kanallarından sosyal medyadan bütün insanlık yakından nefretle izlemektedir. Bu lanet yapının Filistin halkına yönelik şiddet ve katliamlarını lanetliyoruz, kınıyoruz. Güç, kuvvet zulümle birleşmemelidir” diye konuştu.


Protestoya katılan vatandaşlar da, İsrail’i kınadı.




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