Ardahan'da, Gaziler Günü törenle kutlandı

Ardahan'da, 19 Eylül 'Gaziler Günü' Ardahan Valilik binası önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi Verilmesinin 95. Yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen tören, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in tören kıtasını ve gazileri selamlamasıyla başladı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir, ''Ülkemiz topraklarının bulunduğu bölge ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca daima düşmanların hedefi haline gelmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış olan yüce Türk milleti canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını hedef alan her saldırıyı binlerce şehit ve gazi olma pahasına korumasını bilmiştir. Dün Çanakkale'de, Kore'de, Kıbrıs'ta vatanın müdafaası ve dünya barışı için şehadete ulaşan ve gazi olarak dönen kahraman evlatlarımız, bugün ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak için fırsat arayan dış güçlerin desteklediği kanlı terör örgütü, 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne ve sınırlarımız dışında PKK terör örgütüne karşı El-Bab, Afrin ve Kandil'de mücadele yürütmektedir. Bu mücadelelerde yüzlerce evladımız şehit olurken, yüzlercesi de gazilik mertebesine ulaşmıştır. Herkes bilmelidir ki; Her ne şekilde olursa olsun, vatanımızın bütünlüğünü hedef alan güçler, Kahraman güvenlik güçlerimiz ve vatansever Türk insanının mücadele azmi ve kararlılığı karşında yok olamaya mahkumdurlar. Halkımızın birlik ve beraberliği Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti onun gösterdiği hedeflerde ilerleyerek dünyanın güçlü bir ülkesi olarak sonsuza kadar yaşayacaktır.''

Tören, bir öğrenci ve bir askerin okudukları şiirlerle sona erdi. Törene, Vali Bilmez'in yanı sıra, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, gaziler, askeri erkan, gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.