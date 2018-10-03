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Ardahan'da hazan mevsimi görsel şölen oluşturdu

Ardahan’da sıcak yaz ayları geride kaldı ve kışın habercisi sonbahar yaprak dökümü ile başladı.

Ardahan'da sıcak yaz ayları geride kaldı ve kışın habercisi sonbahar yaprak dökümü ile başladı. Ekim ayı ile birlikte sararmaya başlayan yapraklar muhteşem görsel şölene dönüştü.


Sonbaharın habercisi olan yaprak dökümü, park ve bahçelerde renkli görüntüler oluşturuyor. Farklı türde ağaçların dallarındaki yapraklar her rüzgar esişinde toprak ile buluşuyor.


Ardahan'ın Milli Egemenlik Parkı bölgesindeki ağaçlar renk cümbüşüne ve fotojenik görsel oluştururken vatandaşlar öz çekim yapmayı ihmal etmiyorlar.


Yaprak dökümünün tadını çocuklar çıkarıyor. Çocuklar, kurumuş yaprakların arasında koşuştururken, sonbahar güneşinin tadına varıyor.


Vatandaşlardan Ercan Ürker, sonbahar mevsiminin güzelliğini şu sözlerle anlattı:


"Aynı günde dört mevsimin yaşandığı Ardahan'dan selamlar. Bugünde gördüğünüz gibi sonbaharın gelmesiyle birlikte yaprakların sararıp dallarından dökülmesi ile birlikte sonbahar mevsimi de gelmiş bulunmakta. Yaprakların dökülmesiyle güzel bir görüntü oluştu, bir saat önce şehrimiz günlük gülistanlık güneşli bir havaydı şu anda ise ani esen bir rüzgar ile yapraklar döküldü."

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