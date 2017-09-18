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18 Eylül 2017 16:38

Ardahan’da ilk ders zili çaldı

Ardahan’da 2017-2018 eğitim öğretim yılı 3 aylık tatilin ardından başladı.

Ardahan’da ilk ders zili çaldı

18 Eylül 2017 16:38


Ardahan genelinde 207 okul ve kurumda, 19 bin 159 öğrenci ile 1211 öğretmen yeni döneme ’merhaba’ derken öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı oldukları görüldü.


Ardahan’da 19 bin 159 öğrenci ve 1211 öğretmen yeni eğitim öğretim yılının ilk ders ziliyle sınıfları doldurdu. Yaklaşık 3 aylık bir tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılı için okullara koşan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu.


Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sabah erken saatte velilere kısa mesaj göndererek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.




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