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28 Haziran 2018 09:20

Ardahan‘da ilk kez kalp pili nakli yapıldı

Ardahan Devlet Hastanesinde ilk kez başarılı bir operasyon sonucu hastaya kalp pili takıldı.

Ardahan‘da ilk kez kalp pili nakli yapıldı

28 Haziran 2018 09:20


Posof Devlet hastanesinde kalp hızında yavaşlama ve ritm bozukluğu teşhisi konan A.B. isimli 84 yaşındaki hasta 112 ambulansı ile İl merkezindeki Ardahan devlet hastanesine sevk edildi.


Acil serviste hastanın değerlendirilmesi ve ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ameliyathaneye alınan hasta ilk defa gerçekleştirilen pil takma ameliyatı ile sağlığına kavuştu.


Hastaya müdahale eden Başhekim ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sefa Gül 2 yıldır görev yaptığı Ardahan devlet hastanesi aciline ritm bozukluğuna bağlı olarak bayılan,halsizlik, genel durumu bozukluğu gelişen hastaların başvurduğunu bu sebeple hastane bünyesine kalp pili alınması gerektiğine karar verdiğini söyledi. Kalp pili alındıktan iki gün sonra hastane aciline ambulansla getirilen A.B isimli hastaya hızlı bir müdahaleyle kalp pili takıldığını söyleyen Gül, ’’Hastanın pil takıldıktan sonra genel durumunun, tansiyon değerlerinin düzeldiğini ve işlem esnasında herhangi bir komplikasyon gelişmediğini ve hastanın yoğun bakımda monitorize izleme alındığını’’ belirtti.


Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sefa Gül, Ritm bozukluğunun yaşlılığa bağlı gelişebileceği gibi, bazı kalp ilaçlarının aşırı dozda kullanılması ve elektrolit bozukluklarına bağlı gelişebileceğini söyledi. Daha önce ritim holter ve tansiyon holter aldıklarını ,yeni holter alımı için girişimde bulunduklarını belirten Dr. Gül, Sağlık bakanlığının izni olması ve uygun görmesi halinde hastane bünyesinde Koroner Angiografi ünitesi kurmayı planladıklarını ifade etti.




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