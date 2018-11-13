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Ardahan'da kar yağdı

Ardahan’da dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan'da dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde oturanlar güne karla uyandı.


Kent merkezinde kısa süreli etkili olan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dışarıdaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı, şehir merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.


Remzi Almaz isimli vatandaş, "Bugün 13 Kasım ve güne karla başladık. Biz aslında kışın gelmediğini sanıyorduk ama kış geldi. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık ve kışa hazırız" dedi.

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