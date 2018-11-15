Ardahan'da kar yağışını fırsat bilen gençler kartopu oynadı

Ardahan'da iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaz büründü.

Kar yağışı sonrası Ardahan şehir merkezi kartpostallık görüntülere sahne oldu. Gençler karlı havayı fırsata çevirerek kartopu oynadı. Ardahan'da her zaman kışa hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Muhammet Kılıç, ''Sabah güneş, akşam kar ve tipi, burası böyle işte. Şu anda yollar kapalı ve inşallah yarın yollar açık olur.'' dedi.

İl genelinde akşam üzeri etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazalarının yaşandığı karayolunda, karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi.