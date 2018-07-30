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30 Temmuz 2018 13:43

Ardahan’da kışlık balyalar toplanmaya başladı

Yağmurlu havaların yerini aşırı sıcak ve kurak havaya teslim etmesiyle bölgede ot biçim sezonu da başlamış oldu.

Ardahan’da kışlık balyalar toplanmaya başladı

30 Temmuz 2018 13:43


Her yıl Nisan ayı ile Mayıs ayı arasında ekilen tarlaların hasatına başlanmış oldu. Bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılıkla uğraşan çiftçiler hayvanların kışlık yiyeceklerini toplamaya başladılar.


Havaların kurak ve sıcak gitmesiyle birlikte ilk baharda ekilen yonca ve fiğ gibi yem bitkileri biçilerek balya yapılıp kışlık olarak toplanıyor. 30-35 derece sıcak altında çalışan çiftçiler bir yandan aşırı sıcak havayla mücadele ediyor, bir yandan da hayvanlarının kışlık yiyeceklerini bir an önce toplamaya çalışıyor.


Hayvancılıkla uğraşan ve 35 derece sıcak altında çok zorlandıklarını belirten Reşat Vural, "Her yıl olduğu gibi bu yılda hayvanlarımızın kışlık yiyeceklerini balya yapıp otluklara yığmaya başladık. Hava oldukça sıcak ve biz çiftçileri çok zorluyor. Ancak bölgemizin en büyük geçim kaynağı olan hayvancılıkla uğraşan bizlerin her yıl bu işlemi yapması gerekmektedir. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla tarlalarımızın verimi de iki, üç kat daha fazla. Bizlerde biçip balya yapmış olduğumuz ürünlerimizi otluklara yığmaya başladık. Çok şükür geçen yıl bölgede yaşanan kıtlık bu yıl yaşanmayacak. Çiftçimiz de dışarıdan gelen ve kıtlık olmasından dolayı mecburen alınan tozlu samanlara mahkum olmayacak” dedi.




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