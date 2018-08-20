Ardahan’da Kurban Bayramı öncesi bıçaklar bilendi

Arefe günü Ardahan kent merkezinde yoğunluk oluştu. Kent merkezindeki tatlı telaş ve koşturmaca yarınki bayramın önemini ve güzelliğini ortaya serdi. Alışverişe çıkanlar ve kurban kesmek için hazırlık yapanlar çarşıda gün boyu yoğunluk oluşturdu.

Bıçağını bilemek için sırada bekleyen Tarık Aslanbaş, "Gördüğünüz gibi yarınki bayrama hazırlık yapıyoruz. Ülkemize Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bıçaklarımızı biledik ve alışverişimizi tamamladık. Allah herkesin kurbanını kabul etsin" dedi.