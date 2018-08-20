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20 Ağustos 2018 15:25

Ardahan’da Kurban Bayramı öncesi bıçaklar bilendi

Ardahan’da Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar bıçaklarını bilemek için seyyar bıçak bileme makinelerine koşarken, kimileri de kasaplarda bıçaklarını biledi.

Ardahan’da Kurban Bayramı öncesi bıçaklar bilendi

20 Ağustos 2018 15:25


Arefe günü Ardahan kent merkezinde yoğunluk oluştu. Kent merkezindeki tatlı telaş ve koşturmaca yarınki bayramın önemini ve güzelliğini ortaya serdi. Alışverişe çıkanlar ve kurban kesmek için hazırlık yapanlar çarşıda gün boyu yoğunluk oluşturdu.


Bıçağını bilemek için sırada bekleyen Tarık Aslanbaş, "Gördüğünüz gibi yarınki bayrama hazırlık yapıyoruz. Ülkemize Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bıçaklarımızı biledik ve alışverişimizi tamamladık. Allah herkesin kurbanını kabul etsin" dedi.




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