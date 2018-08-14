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14 Ağustos 2018 15:48

Ardahan’da Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı

Ardahan’da Kurban Bayramı öncesi polis, hayvan pazarında sahte para konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Ardahan’da Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı

14 Ağustos 2018 15:48


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde kurban pazarlarında sahte para ile dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı hayvan sahipleri ile vatandaşları broşür dağıtarak uygulamalı anlatımlarla uyardı.


Hayvan pazarlarında çalışma yapan Toplum Destekli Polislik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan sahipleri ve vatandaşları, gerçek ve sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgilendirdi.


Ekipler, bayram öncesi ve süresince kurban pazarlarında güvenlik tedbirleri ile toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini belirtti.




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