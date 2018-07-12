Ardahan’da masa tenisi turnuvası

Ardahan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma haftasında Ardahan Milli egemenlik parkında gün boyu masa tenisi turnuvası yapıldı.

Turnuvaya ismini yazdıran herkes katıldı.

Ardahan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü görevlisi Tolgay Gökdemir yaptığı açıklamada; "Ardahan Gençlik Hizmetleri Spor İl müdürlüğü olarak düzenlemiş olduğumuz halka açık masa tenisi turnuvasının amacı masa tenisi sporunun tanıtılması ve gençlerimizin yaz aylarında vakitlerinin boşa gecirmemesi amacıyla düzenlemiş olduğumuz turnuvamız yıl boyunca devam edecektir. Gençlik merkezi olarak masa tenisi kurslarımız mevcuttur tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.

Turnuvaya katılan miniklerden Gökhan Özdemir; "Okullar tatil oldu bizde buraya masa tenisi oynamaya geldik. Masa tenisini çok seviyorum ve düzenli olarak antrenman yapıyorum ve burada da birinci olmayı bekliyorum." dedi.

Turnuvada birinciliği Ahmet Yusuf Uğurlu, ikinciliği Gökhan Özdemir ve üçüncülüğü ise Sercan Ölker elde etti.