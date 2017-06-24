Ardahan’da muhtarlar iftar yemeğinde buluştu

Düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğamiral Hasan Kaymaz, sınır ve vatan korunmasının bir namus meselesi olduğunu belirtti.

İftar programını hazırlayan Kaymakam Enver Yılmaz’da konuşmasında vatanın kıymeti ve önemi hakkında bilgiler vererek birlik ve beraberliğin devam etmesini ve vatanımıza sahip çıkılmasını belirtti.

Düzenlenen iftar programına, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Ardahan Tugay Komutanı Tuğamiral Hasan Kaymaz, Posof’un mevcut 49 köyünün muhtarları, siyasiler ve idari amirler de katıldılar.