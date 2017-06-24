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24 Haziran 2017 14:17

Ardahan’da muhtarlar iftar yemeğinde buluştu

Ardahan Posof’ta Kaymakam Enver Yılmaz tarafından düzenlenen iftar yemeğinde muhtarlar bir araya geldi.

Ardahan’da muhtarlar iftar yemeğinde buluştu

24 Haziran 2017 14:17


Düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğamiral Hasan Kaymaz, sınır ve vatan korunmasının bir namus meselesi olduğunu belirtti.


İftar programını hazırlayan Kaymakam Enver Yılmaz’da konuşmasında vatanın kıymeti ve önemi hakkında bilgiler vererek birlik ve beraberliğin devam etmesini ve vatanımıza sahip çıkılmasını belirtti.


Düzenlenen iftar programına, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Ardahan Tugay Komutanı Tuğamiral Hasan Kaymaz, Posof’un mevcut 49 köyünün muhtarları, siyasiler ve idari amirler de katıldılar.




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