Ardahan'da öğrenciler Batman şehitlerini andı

Ardahan Üniversitesi öğrencileri Batman’da şehit düşen mehmetçikler için anma törene düzenledi.
Ardahan Üniversitesi öğrencileri Batman'da şehit düşen mehmetçikler için anma törene düzenledi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan 8 kahramanımız için Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Meydanında anma programı düzenlendi.
Dev Türk bayrağı açan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra saygı duruşunda bulundular. Öğrenciler daha sonra dağıldılar.