Ardahan’da öğrenme şenliği düzenlendi

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin “Hayat Boyu Öğrenme Programı” kapsamında yaptıkları ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yapan Vali Özefe, stantları tek tek gezerek sergilenen ürünleri inceledi. Ürünlerin yapımı hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Programda, yöresel âşıklar ve müzik öğretmenleri tarafından mini bir konser verildi. Öğrenciler tarafından çeşitli akrobatik gösteriler ve folklor oyunları sergilendi.

Program, Damal Bebeklerinin Annesi ve Usta Öğreticisi Fidan Atmaca’nın da eşlik ettiği Damal Bebeği kostümü giyen kursiyerlerin sunduğu defileyle son buldu.