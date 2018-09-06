Ardahan’da petrol istasyonunda patlama: 1 yaralı

Patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan merkezde Kongre caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda saat 07.30 sıralarında basınç testi esnasında henüz belirlenemeyen nedenle kompresör patladı. Şiddetli patlamada akaryakıt istasyonun camlarını yerle bir oldu.

Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada istasyonda çalışan Öztürk Özdemir yaralandı. Çeşitli yerlerinde yaralanan Özdemir, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama sonrası olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerin çalışmaları da devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.